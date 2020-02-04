Личное: Священная корова

Вы знаете, что в каждой стране есть своя священная корова, которую нельзя пинать? В Индии — это на самом деле корова. В Германии — работники порноискусств. В России — бухгалтера.

Сидит вот такая корова в офисе: очки, свитер толстой вязки, крупные серьги. И попробуй ей слово скажи!



Фото: Соцсети

У меня накипело. Я скажу. Хуже бухгалтера может быть только бухгалтер.

У нас в стране нет ни одного человека, который был бы доволен работой бухгалтера, кроме самих бухгалтеров.

Во-первых, они считают себя вправе лезть во все сферы деятельности фирмы. Безобразная тётка уверена, что она лучше знает, как продавать, как покупать, что закупать, как разложить товар на витрине, какую систему охраны поставить в офисе, как мыть полы, что должен сказать маркетолог своим подчинённым.

И так далее — она лучше знает.

Во-вторых, восседая на стуле с пуховой подушкой под жопой, словно на троне, она постоянно косячит. Хоть раз, но любая контора обязательно влетает на штрафы, а всё почему? «Я не робот, у меня голова кругом, я могу ошибиться»!

В итоге, недавний пример, моему товарищу насчитали штрафов на 400 тысяч.

Плохо, дорогая, что ты — не робот. Плохо то, что ты, не справляясь со своими обязанностями, всюду лезешь, считая себя главнее директора и владельца. Просто отвратительно, что в тебе сочетаются чудовищная некомпетенция (они даже почту электронную отправить нормально не могут!), постоянные косяки и чрезмерное завышенное чувство собственной важности.



Фото: Соцсети

Этот дикий симбиоз глупости и важности и есть бухгалтер.

Что, я неправа, что ли? Права.

В тюрьмах есть группировки: блатные, ещё какие-то, национальные объединения. В офисах — бухгалтерия, и попробуй им что скажи. Рожи лоснятся, жопы жирные, в голове — сплетни и вечные чаи с печеньками, проходу никому не дают — всех чморят.



Фото: Соцсети

По удалёнке работать такие тётки тоже они не умеют. Мой товарищ нанял бухгалтера Свету. Передавал неделю ей всю «первичку», а спустя месяц девушка решила, что в душе она — примерная жена и уволилась. Вторая, Наташа, нанятая вместо Светы, проработала целых полгода, неправильно насчитала НДС и ушла в декрет. В итоге, нет бухгалтера, зато есть штраф из налоговой, а что дальше делать товарищу — хрен его знает.

Что самое неприятное, этой священной корове-бухгалтеру даже ничего не предъявишь. У тебя в документах, благодаря ей, полный бардак, а ей — хоть бы хны, она просто свалила. Имеет право, кто же не ошибается?

Вот только цена ошибки бухгалтера, её некомпетентности, разгильдяйства — сотни тысяч рублей, арестованные на счетах налоговой.



Фото: Соцсети

Впрочем, чего я вам ужасы тут расписываю? Сами всё знаете. Любой владелец даже самого мелкого бизнеса подтвердит.

Важнее вопрос, что делать? К счастью, у меня есть на него ответ.

XXI век на дворе. Кругом — компьютеризация. Наконец, дело дошло и до бухгалтеров.

Она говорит, что ошибается, потому что не робот? Отлично, значит нужно нанять себе робота, чтобы не подставлял!

Мой товарищ, которого затрахали Света с Наташей, уже без малого год как перешёл на бухгалтерский-конвейер.

Точнее, на аутсорс-бухгалтерию, но не обычную, где такая же тупая тётка вас из дома обслуживает вместе с 3-4 другими конторами, а на новую, принципиально НОВУЮ бухгалтерию конвейерного типа. Перешёл и напрочь забыл о «человеческом факторе», унылых тётках в вязаных свитерах, косяках в учёте и прочем дерьме.

Вот вам этот первый в России сервис «конвейерной бухгалтерии» от компании МАКО.

Почему это круто?

Во-первых, я говно не советую. Во-вторых, всегда точно предсказываю ближайшее будущее: роботизация грядет, и тупых унылых, но обидчивых тёток-бухгалтеров ждёт замена на роботов. В-третьих, проблема касается всех — начиная от маникюрш (надеюсь, вы платите налоги?) и заканчивая тётками, которым папики подарили бизнес.

Чтобы всё не просрать, не влететь на штрафы, быть чистыми перед законом, нужно иметь качественный бухучёт.



Фото: МАКО

Каждый должен заниматься своим делом. Вы — бизнесом, но не забивать себе голову бухгалтерскими бумажками. Ими должны заниматься специалисты, которые работают без ошибок-подстав и не выносят при этом вам мозг.

Лучший способ ведения бухгалтерии, когда вы просто не знаете, что ведётся. Не знаете, но всё работает как часы. Гарантировано!

Основатель МАКО, Владимир Зинин, по его же собственным словам, примерно так и рассуждал, начиная своё первое в России «конвейерно-учётное дело». Бухгалтерия — не творчество Ван Гога, а процесс, который вполне можно разложить на подпроцессы, и максимально автоматизировать его.

Где-то с роботами (всякие спец.программы), где-то с человеком (принятие решений и консультирование).

МАКО построен на тех же принципах, что пресловутый МакДак. МАКО — единственная контора в России, где все процессы разбиты на простые части, на каждом месте — свои специалисты, которые: а) взаимозаменяемы, бэ) легко проверяемы и вэ) работают без отказов, как роботы.



Фото: Соцсети

Условно говоря, вы приходите в МакДак, где в создании бургера участвует 4 человека. НЕВОЗМОЖНО, чтобы кто-то из этих людей вышел к вам и сказал: знаете, ваш бургер будет пережарен. Потому что у сотрудника Вари случился ПМС, и она убежала прочь. Или спрятался в уголок сотрудник Вова с вашей котлетой, льёт в тишине скупые мужские слёзы, не может работать, потому что эта Варя, в приступе ПМС, ему не дала.

Вот то же самое — с бухучетом: вы приходите в МАКО, и говорите: мне нужна «первичка» (2’000 рублей в месяц), или мне нужна «бухгалтерия под ключ» (8’000 рублей в месяц).

В вашу задачу погружаются специалисты, которых в МАКО около 30 — каждый на своем участке «конвейера». В итоге, вы получаете свою бургер-отчётность в наилучшем виде, точно в срок, без ошибок и всякого там «ой, бухгалтер рожает, ей сейчас не до вашей хрени».

Бизнес должен заниматься бизнесом, а калькулятор должен считать.

МАКО — это такой мегаумный конвейер из калькуляторов, при каждом из которых есть консультант без «человеческого фактора».

Без серых схем и мухляжа. И кстати, «без ошибок и рисков» — это не фигура речи, потому что у МАКО ответственность — застрахована.

Да, самое интересно, что если даже случится ошибка, повлекшая за собой штрафы, МАКО покрывает эти штрафы своей ответственностью (5 миллионов рублей). А в случае шкафообразной тётки-бухгалтера — кто покроет ошибку? Что с неё тупой взять-то – «ну, извините, ошиблась!» и всего делов.

Я вот ещё что подумала. Ведь это очень простая идея: то, что можно автоматизировать, разложить на процессы, и пересобрать в конвейер, обставив его квалифицированными и ответственными специалистами — это то самое, что нужно сейчас всем нам и нашей стране.

Удивительно, что в России до этого додумались и довели до автоматизма только в МАКО. Я посмотрела на их сайте — ребята работают около 7 лет и уже подбираются к тысяче клиентов. ТЫСЯЧА КЛИЕНТОВ на 30 штатных сотрудников. При этом, цена обслуживания — ну совершенно смешная. 8’000 рублей за «бухгалтерию под ключ» для небольшой компании — да вы, поди, в реальном МакДаке в месяц больше прожрёте, а толку от МАКО для вашего дела и ума куда больше.

Людям в Москве и Питере повезло больше других — в этих «столицах» у МАКО конвейер работает дольше всего, и здесь уже давно работает механизм МАКО-консультаций. Если что-то надо уточнить, спросить или подробно проконсультироваться, пишите и спрашивайте.

Сюда — те, кто за «бордюр», т.е. москвичи. А вот сюда — те, кто за «поребрик», т.е. питерцы. Спокойно занимайтесь своим делом, если вам это нравится — и будьте в легальном налоговом и бухгалтерском поле.

А кто, по-вашему, хуже бухгалтеров?

Источник: Лена Миро

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