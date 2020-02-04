Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR получит экологически чистый двигатель

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR получит более мощный и экологически чистый реактивный двигатель. Основным топливом для него является перекись водорода и вода.

На реактивном двигателе от самолёта Eurofighter Typhoon транспортное средство удалось разогнать всего до 1010 км/ч, чего недостаточно для преодоления рекорда скорости – 1227 км/ч. Именно поэтому конструкцию транспортного средства решили немного усовершенствовать и начать стоит с двигателя. Для этого стандартный реактивный мотор, работающий на авиационном топливе, заменят на специальный силовой агрегат от корпорации Nammo. Именно её инженеры разработали свой экологически чистый двигатель для космических программ. Он существенно меньше и куда мощнее того, который сейчас используется на Bloodhound LSR. С ним специалисты намерены установить новый рекорд скорости, преодолев отметку в 1600 км/ч.

Новый реактивный двигатель работает по принципу разделения молекул. Перекись, проходя через специальную серебряную сетку, действующую как катализатор. Она разделяет молекулы на кислород и нагретый до 600 градусов Цельсия водяной пар. Именно его направляют в сопло двигателя, тем самым получая реактивную тягу. Причём подавать жидкую перекись будет не стандартный бензиновый мотор, а электродвигатель, что сделает конструкцию ещё более «зелёной».

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