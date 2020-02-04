«Жди меня — и я вернусь»: О чем поклонникам хочется вспомнить в день рождения Игоря Кваши

«Жди меня — и я вернусь»: О чем поклонникам хочется вспомнить в день рождения Игоря Кваши

04.02.2020, 11:21, Разное

В день рождения артиста Игоря Кваши поклонникам хочется вспомнить о многом. Но миллионы зрителей запомнили его как телеведущего уникальной программы-поиска «Жди меня».
Дитя войны и сын солдата, так и не вернувшегося с её «кровавых полей», Игорь Владимирович Кваша воспринимал свой выход в эфир как долг перед памятью павших. За пять дней до своей смерти 25 мая 2012 года он в последний раз вел передачу, скрывая слезы, потому что каждый раз чувствовал чужую боль как свою. Тяжелобольной человек каждое утро поднимался и отправлялся на работу, «как солдат на передовую», по словам его сына Владимира Кваши.

Актер-новатор вошел в историю отечественной культуры как один из создателей «Современника» — театра, ставшего визитной карточкой РФ и её столицы Москвы. Он запомнился своей талантливой игрой в фильмах «Соломенная шляпка»,«Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. А уже в 2000-е он играл в популярных сериалах: «Марш Турецкого», «Сыщики». Но делом всей жизни считал «Жди меня».

До своего 80-летия актер не дожил всего полгода. Он ушел, но поклонникам остались его роли, а еще 170 тысяч потерявшихся во времена страшной войны, которые благодаря Игорю Владимировичу Кваше нашли своих близких.



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