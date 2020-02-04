Проживающий в Ухани россиянин Павел Личман описал реальную обстановку из-за коронавируса в городе

Гражданин РФ Павел Личман, находящийся в данный момент в Ухани, где произошла вспышка опасного коронавируса 2019-nCoV, пояснил об обстановке, сложившейся в городе после объявления карантина. Он отметил, что ситуация в целом обостренная, но при этом в районе, где он проживает, все спокойно и никаких эксцессов не происходит.

По словам Павла Личмана, магазины и аптеки в Ухани продолжают работать и обслуживать клиентов, но общественный транспорт перестал действовать. Так, такси в городе практически не ездит, но власти делают все, чтобы стабилизировать обстановку и не допустить еще большее распространение вируса.

Многие критически относят к официальной статистике по поводу зараженных коронавирусом 2019-nCoV, но Павел Личман подтверждает ее правдивость. Он заявил, что КНР публикует актуальную информацию и контролирует всю ситуацию. Сам россиянин готовится к экстренной эвакуации, которую правительство РФ назначило на 4 февраля.

Первые сообщения о вирусе 2019-nCoV, распространяющемся в Китае, появились в конце минувшего года. По состоянию на сегодня, количество инфицированных превышает 20 000 человек. Примерно в 150 случаях коронавирус выявлен у граждан пределами Поднебесной, информирует «ПолитЭксперт».

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