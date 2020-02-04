Российский препарат от коронавируса начали тестировать в Китае

Российский препарат от коронавируса начали тестировать в Китае

04.02.2020, 11:19, Новости дня

Китайские ученые испытывают российский препарат от коронавируса «Триазавирин», сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой.

«Китайцы взяли «Триазавирин», чтобы его испытать», – цитирует ТАСС Краевого.

«Триазавирин» – российский противовирусный препарат прямого действия, разработанный уральскими учеными. По заявлению разработчиков, эффективный против 15 видов гриппа.

Ранее «Триазавирин» оценили в Роспотребнадзоре. 

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек. Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.



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