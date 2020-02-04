Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу на Первом канале

С 10 февраля на Первом канале стартует новое вечернее шоу «Док-Ток», которое будут показывать с понедельника по четверг в 22:30. По сообщению пресс-службы канала, в центре внимания — истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным — истории, достойные экранизации. Предполагается, что в передаче громкие события будут не столько обсуждаться, сколько переживаться заново, а каждая тема раскрываться с разных сторон, поскольку у героев своя правда.

Заставка передачи «Док-Ток»

На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, они будут сменять друг друга. Пресс-служба Первого считает:

Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение.

Ксения Собчак давно интересуется телевидением. Напомним, она вела «Дом-2» на ТНТ, в 2005 году — разговорную программу «Звёздный бульвар» на НТВ, в 2006-м «Блондинку в шоколаде» на МУЗ-ТВ, в 2008-м — реалити-шоу «Кто не хочет стать миллионером?» на ТНТ, в 2008-2009 годах — «Последний герой 6», «Забытые в раю» и «Две звезды» на Первом канале, в прошлом году стала генеральным продюсером канала «Супер».

По мнению Ксении, «Док-Ток» — это абсолютно новый формат:

Никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы.

Анимированная Ксения Собчак на заставке передачи

Собчак рассказала, что ее участие обсуждалось порядка трех лет:

Идея моего сотрудничества с Первым появилась давно, около трех лет назад. И в какой-то момент канал предложил вот такой формат. Работа над «Док-Ток» была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру.

Александр Гордон уверен, что разные взгляды на истории — это хорошо:

Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы.

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