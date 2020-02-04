Зеленский: Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций

Проводимые в Украине реформы позволят создать условия для масштабного притока инвестиций в страну. Об этом 3 февраля во время украинско-турецкого бизнес-форума заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео форума опубликовано в Facebook Офиса президента.
«Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и многие другие важные реформы воплощаются нами с единственной целью — Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на «стабильный» и «положительный», — отметил президент.
Зеленский заявил, что Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей».
«Мы одна из немногих стран, которые позволяют заработать такой высокий доход на инвестиционный капитал», — добавил он.
Участь Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в українсько-турецькому бізнес-форумі.
Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 3. veebruar 2020
3 февраля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину, также украинская сторона отметила, что рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, которых удерживают в России.
Кроме этого, Эрдоган объявил, что Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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