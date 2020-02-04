Первый выход в свет после скандала: Джастин Тимберлейк поддержал Джессику Бил на премьере сериала с ее участием

Поддержать актрису пришел ее супруг Джастин Тимберлейк — этот совместный выход в свет на официальное мероприятие стал первым с тех пор, как в ноябре в их семье произошел разлад. Напомним, тогда в сеть попали фотографии папарацци, на которых Джастин держал за руку свою коллегу, актрису Алишу Вейнрайт, в баре в Новом Орлеане.

4 декабря певец опубликовал публичное извинение в Instagram.

Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и я приложу все усилия, чтобы быть лучшим мужем и отцом, — заметил он.

Тимберлейк признался, что был пьян, и пообещал, что больше это не повторится. Вместе с Джессикой они прибегли к помощи семейного психолога. Теперь, по-видимому, в их семье снова все хорошо. На премьере сериала пара с удовольствием позировала фотографам: Бил и Тимберлейк обнимались и были похожи скорее на молодоженов, нежели на супружескую пару, которая прожила в браке восемь лет.

Джастин и ДжессикаДля выхода в свет они оба надели клетчатые пиджаки. Джессика дополнила образ белой рубашкой и черной юбкой.

К слову, Джастин является одним из самых преданных поклонников сериала «Грешницы».

Да, я знаю, что не совсем справедлив и, возможно, предвзят, но новое шоу моей жены — потрясающее. Я никогда прежде не видел её такой, и она невероятна в этой роли, — написал он в Instagram в августе 2017 года.

Съемочная команда «Грешниц»»Грешницы» — это психологический триллер, основанный на одноименном бестселлере Петры Хаммесфар. Сюжет разворачивается вокруг истории молодой матери, которая в припадке ярости убивает человека и сама не может объяснить причины своего поступка. Детектив начинает разбираться в мотивах женщины, исследовать ее психику и вместе они находят в ее прошлом не самые приятные сюжеты. Кроме Джессики Бил, в фильме играют такие актеры, как Билл Пуллман и Кристофер Эбботт.

Кадр из сериала

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