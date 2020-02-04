Число случаев вмешательства в свободу интернета в РФ сократилось на треть

Число случаев вмешательства в свободу интернета в РФ сократилось на треть

04.02.2020, 11:12, Новости дня

В 2019 году были зафиксированы 438 тыс. 981 случаев вмешательства в свободу интернета, что на треть меньше, чем в 2018 году, следует из ежегодного доклада правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода» об ограничении свободы интернета в России.

Абсолютное большинство случай вмешательства, как и прежде, связаны с блокировками сайтов и сервисов, а также с запретом информации по различным основаниям. Однако если количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488 тыс. 609 случаев до 161 тыс. 490), то число запретов информации государственными органами растет. С 2016 года число таких запретов выросло более чем в 10 раз, с 24 тыс. до 272 тыс. 875, при этом «попутной» блокировке подвергается более 4,74 млн интернет-ресурсов, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад.

Абсолютным лидером по количеству наложенных запретов оказалась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая отвечает за блокировку онлайн-казино, – на ее долю приходится 34,8% всех блокировок. На втором месте Генпрокуратура (32,4%), на третьем – суды (16%).

В то же время частичная декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса, преследующей за возбуждение ненависти и вражды в интернете, привела почти к полному отказу от ее применения, в результате сократилось общее количество случаев уголовного преследования в связи с интернет-активностью. В 2019 году зафиксировано всего 200 инцидентов против 384 годом ранее.

В декабре президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что вступивший в силу в ноябре 2019 года закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ирландская певица Шинейд О’Коннор опасается покончить с собой из-за психического нездоровья. Об этом она рассказала 1 февраля в интервью ирландской телекомпании RTE, пишет издание Daily Mail.  По словам певицы, ее бы уже не было в живых, если бы она замалчивала свои проблемы со здоровьем. В интервью О’Коннор заявила, что она не из тех «творческих личностей», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика