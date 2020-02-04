Обвиняемого в шпионаже приговорили к смертной казни в Иране

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ, двое других приговорены к 5 и 10 годам заключения, сообщили СМИ.
«Недавно Верховный суд подтвердил смертный приговор американскому шпиону Амиру Рахимпуру, который ранее был задержан, в скором времени он увидит возмездие», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan официального представителя судебной власти Голямхосейна Эсмаили.
По его словам, Иран также идентифицировал «еще двух шпионов ЦРУ», приговорив их к 10 и пяти годам тюрьмы.
В июле 2019 года иранский суд приговорил к различным срокам 17 человек за шпионаж в пользу США, некоторых из них приговорили к смертной азни.
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