Обвиняемого в шпионаже приговорили к смертной казни в Иране

Обвиняемого в шпионаже приговорили к смертной казни в Иране

04.02.2020, 11:12, Новости дня

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ, двое других приговорены к 5 и 10 годам заключения, сообщили СМИ.

«Недавно Верховный суд подтвердил смертный приговор американскому шпиону Амиру Рахимпуру, который ранее был задержан, в скором времени он увидит возмездие», – цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan официального представителя судебной власти Голямхосейна Эсмаили.

По его словам, Иран также идентифицировал «еще двух шпионов ЦРУ», приговорив их к 10 и пяти годам тюрьмы.

В июле 2019 года иранский суд приговорил к различным срокам 17 человек за шпионаж в пользу США, некоторых из них приговорили к смертной азни.



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