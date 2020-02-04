«Мулан». Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Правоохранители проверяют анонимные сообщения о минировании всех станций московского метрополитена, трех вокзалов и нескольких районных судов, сообщил представитель экстренных служб столицы. «Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов и нескольких судов. Идут проверки», – сказал источник РИА «Новости». Такие письма пришли в торговые центры «Леруа Мерлен» […]
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