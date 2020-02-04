Иностранный защитник «Динамо» переведен в молодежную команду

Венгерский защитник «Динамо» Тамаш Кадар переведен в молодежную команду киевлян, сообщает официальный сайт клуба.

В «Динамо» отмечают, что это решение принял тренерский штаб. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний защитник Александр Романчук.

Кадар выступает за «Динамо» с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с «Динамо» действует до лета 2023 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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