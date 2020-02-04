Жена зарезала мужа из-за замечания о приготовленной ею еде

В Архангельской области жена зарезала мужа из-за того, что ему не понравилось приготовленная ею еда. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, 52-летнюю женщину задержали, следствие будет ходатайствовать о ее аресте.
Инцидент произошел 2 февраля в Коряжме. Супруги принимали гостей и употребляли спиртное. Муж "в грубой форме сделал замечание" жене, которая, по его мнению, "приготовила не то блюдо". Между супругами вспыхнула ссора, мужчина ударил жену по губам. Женщина, в свою очередь, схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь.
Гости вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Правоохранители проверяют анонимные сообщения о минировании всех станций московского метрополитена, трех вокзалов и нескольких районных судов, сообщил представитель экстренных служб столицы. «Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов и нескольких судов. Идут проверки», – сказал источник РИА «Новости». Такие письма пришли в торговые центры «Леруа Мерлен» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Котюков выступил за сотрудничество школ и научно-образовательных центров / 11 декабря
- Многодетная мать убила двух детей в Пермском крае / 23 января
- Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ по договорам / 25 декабря
- Ключевой индикатор — «ощущение людей»: Медведев о сигналах правительству / 5 декабря
- Госдеп подтвердил, что Помпео прибудет в Украину 30 января / 24 января
- Мнения: В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование / 4 декабря
- Чаще всего в Украине подделывают 100 и 500 грн старого образца, $100 и €50 – НБУ / 24 января
- Курдский политик: События в Багдаде могут привести к распаду Ирака / 31 декабря