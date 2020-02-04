Кроссовки как допинг. IAAF запретила обувь, в которой установлен мировой рекорд

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщает о внесении поправок в правила, регламентирующие обувь для соревнований. На такое решение организация пошла из-за возможного получения спортсменами "технического допинга".

Споры на эту тему возникли в конце прошлого года, когда кенийский бегун Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал лондонский марафон протяженностью 42,2 километра менее, чем за два часа. Тогда Кипчоге бежал в кроссовках Nike Vaporfly Alphas, которые разработаны специально для спортсмена и не доступны для покупки обычными людьми.

Чиновники Международной федерации легкой атлетики решали – можно ли считать допингом кроссовки? Выбор во многом судьбоносный, так как может повлиять на результаты Олимпийских игр. Как оказалось, обувь помогает спортсменам бежать быстрее.

И это вовсе не голословные обвинения, а статистика. Британское издание The Guardian опубликовало выборку от экспертов за прошлый год. Бегуны в высоко-технологичных кроссовках заняли 31 из 36 мест на подиуме в шести основных мировых марафонах. Более того, два последних рекорда были сделаны именно в такой обуви.

Естественно, что после громких успехов у многих появились сомнения, насколько честным можно считать такое преимущество. В итоге, специалисты от федерации несколько месяцев разбирали кроссовки на составляющие, чтобы понять, как новые технологии влияют на победы. Вывод экспертов: кроссовки действительно дают некое преимущество спортсмену, то есть действует как допинг.

"Нельзя отрицать улучшение технологии. В "Формуле-1" компания Pirelli выпускает шины для всех автомобилей, но Mercedes – лучший. Почему? Это двигатель. Это человек, – сообщил Кипчоге. – Так что те, кто выступает против обуви, должны понять, что бегает человек, а не обувь. Это человек за рулем, а не тот, кто делает шины".

В итоге, World Athletics внесла следующие правила, чтобы внести ясность для атлетов и производителей обуви:

С 30 апреля 2020 года обувь должна быть доступна для покупки любому спортсмену в розничной продаже не меньше четырех месяцев. Если обувь не является общедоступной, она будет считаться прототипом, ее использование на соревнованиях будет запрещено. Подошва должна быть не толще 40 мм.

Обувь не должна содержать более одной жесткой встроенной пластины из любого материала, которая проходит по всей длине обуви. Пластина может состоять из более чем одной части, но эти части должны располагаться последовательно в одной плоскости (не друг над другом или параллельно) и не должны перекрываться. Для обуви с шипами допускается дополнительная пластина или другой механизм, но только с целью прикрепления шипов к подошве, при этом подошва должна быть толщиной не более 30 мм.

Источник: Вести

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