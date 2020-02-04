Фильм «Холоп» установил невероятный рекорд по сборам

Комедийный фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым в истории России. Картина уже собрала в прокате 3044,2 миллиарда рублей, обогнав тем самым «Движение вверх» Антона Мегердичева, сообщает Национальная служба новостей.

Режиссера похвалили не только зрители, но и многие коллеги по цеху. Так, Алексей Учитель назвал Клима Шипенко мастером, который умеет работать в разных жанрах. Напомнил, что «Холоп» появился на больших экранах 26 декабря 2019 года. Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович и Александра Бортич.

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