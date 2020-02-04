Водителей электробусов оштрафовали за гирлянды в Москве

ГИБДД выявила нарушения в новогоднем оформлении общественного транспорта Москвы. Водители и ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных гирляндами, оштрафованы.

ГИБДД выявила нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» в оформлении электробусов в столице. В итоге водители и должностные лица, ответственные за выпуск автобусов на линию, были оштрафованы, однако сумма штрафа не уточнятся, пишет «Коммерсант».

Проверка началась после обращения правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана. Он просил проверить применение на автобусах «Мосгортранса» гирлянд типа «занавес» по всей площади кузова в рамках техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Кроме того, Шухман направил еще одно обращение в связи с использованием подсветки днища на электробусах.

Гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко отметил, что пешеход может задеть гирлянды рукой и его может ударить током. «Никто не спорит о красоте, но есть определенные требования безопасности, которые должны соблюдаться», – добавил Пархоменко.

В ГУП «Мосгортранс» сообщили, что гирляндами украшено 50 электробусов, причем оформление шло под контролем производителей с соблюдением всех требований.

«Новогодний транспорт положительно воспринимается москвичами – за период новогодних праздников в соцсетях было оставлено более 10 тыс. постов на эту тему, среди них нет ни одной негативной, кроме публикации правозащитника Шухмана, который в следующем году может объявить вне закона Деда Мороза и наряженные елки на улицах города», – пояснили в ГУП.

Там также прокомментировали ситуацию и с подсветкой, уточнив, что «световые линии» являются штатной конструкцией электробуса и выполняются на заводах-производителях.

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