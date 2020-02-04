Xiaomi представила сверхбыстрое 100-ваттное зарядное устройство

Компания Xiaomi официально показала своё сверхбыстрое 100-ваттное зарядное устройство. Оно способно зарядить аккумуляторную батарею на 4000 мАч с 0 до 100% всего за 17 минут.

Новая технология, получившая название Super Charger Turbo, позволит передвинуть понимание о быстрой зарядке на совершенно другой уровень. Её планируется использовать только во флагманских моделях смартфонов от Xiaomi. В ходе теста новинку сравнивали с обычным зарядным устройством, имеющим современную функцию быстрого заряда. За 17 минут оно успело «оживить» телефон всего на 65%. Конкуренту для достижения 50% понадобилось всего 7 минут.

Для использования 100 Вт в зарядном устройстве пришлось ввести ряд ограничений для самого смартфона и его аккумулятора. Средний объём батареи придётся уменьшить на 20%, а устройство с заявленной скоростью может заряжать ёмкость не больше 4000 мАч. Также в Xiaomi отметили, что постоянно использовать Super Charger Turbo не выйдет. Эта функция носит скорее экстренный характер, когда время на зарядку ограничено.

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