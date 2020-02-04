Диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные для иммунитета продукты

Медицинский специалист Елена Соломатина перечислила продукты, способные навредить иммунитету. Из-за чрезмерного употребления сладкой пищи или алкоголя организму не удается эффективно сопротивляться болезням.
По словам врача-диетолога, наиболее губительное воздействие на иммунитет оказывают: сахар, алкоголь и красное мясо. Так, сладкая пища препятствует образованию белых кровяных телец, а из-за алкоголя происходит обезвоживание организма. Кроме того, системное воспаление может случиться при употреблении пищи, приготовленной во фритюре.
Елена Соломатина отметила, что для помощи иммунитету необходимо принимать витамины A и D, свежие овощи и кисломолочные продукты. Наиболее ценным источником витамина D назван рыбий жир. Его регулярный прием позволяет восполнить дефицит ценных компонентов.
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