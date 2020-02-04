Эксперты назвали самые производительные смартфоны 2020 года

Эксперты бенчмарка AnTuTu назвали самые производительные смартфоны 2020 года. Неоспоримым лидером оказался Vivo iQOO Neo 855.

Именно он смог набрать 504 тыс. баллов производительности на тестах благодаря своему процессору Snapdragon 855+ и 8 Гб ОЗУ. Второе место занимает ещё один представитель этой компании в лице Vivo iQOO Pro 5G. При аналогичных технических характеристиках он достиг отметки 502 тыс. баллов. На третьей строчке с результатом 498 тыс. единиц оказался Vivo Nex 3 5G. Таким образом три лидирующие позиции самых производительных смартфонов оккупированы одним брендом.

В целом, и «пятёрка» не пестрит сильным разнообразием или непредсказуемостью. Четвёртое место досталось OnePlus 7T Pro, а сразу за ним следует OnePlus 7T. Они набрали 496 и 495 тыс. баллов соответственно. В это же время Black Shark 2 Pro и не менее популярный Xiaomi Mi 9 Pro 5G вовсе выбыли не только с первых мест, но и из «десятки».

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