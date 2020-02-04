Мнение: Искушение американской нефтью: Белоруссия сделала первый шаг к Майдану

В «нефтяной войне» между Россией и Белоруссией наметился негативный для Кремля перелом. Как и следовало ожидать, Запад не обошел вниманием конфликт между Москвой и Минском и намерен помочь нам остаться без последнего союзника. США готовы «подставить плечо» президенту Лукашенко и полностью обеспечить Беларусь американской нефтью, надо «только попросить».

Звучит, как искушение Нечистого. Понимает ли Александр Григорьевич, что, прими он эту сделку, ему грозит судьба Виктора Федоровича? Или же «Батька» считает себя всех умнее?

К большому сожалению, приходится констатировать, что кризис в российско-белорусских отношениях развивается по худшему сценарию. Происходящее является следствием отсутствия внятной стратегии развития Союзного государства двух наших стран. Договор о его создании был подписан еще при президенте Ельцине, и в те годы вероятность реального объединения России и Белоруссии была достаточно высокой.

Однако вместо интеграции в Кремле уделяли больше внимания другим вещам, вроде строительства нефтепроводов и газопроводов. Отношения с Белоруссией по сути дела были сведены в основном к вопросам нефти, получаемой с «союзническими» скидками. Понятное дело, на этом неплохо зарабатывали причастные к схемам люди в Минске и Москве.

Когда же Россия оказалась под западными санкциями, выяснилось, что Союзное государство существует почему-то только на бумаге. В чью-то светлую голову пришла идея использовать его как один из вариантов «транзита власти» в 2024 году, когда Владимир Путин смог бы пересесть в кресло главы этого надгосударственного образования. В Минске идею не оценили, пожелав оставить все, как было ранее. Это и стало первопричиной нынешней «нефтяной войны». Налоговый маневр в нефтяной отрасли больно ударит по белорусской экономике, заточенной под дешевую российскую нефть.

Ранее мы рассказывали, что Минск фактически провалил поиск адекватных по стоимости альтернатив отечественному углеводородному сырью: любая другая будет для него дороже, а России выгодно продавать «черное золото» на мировом рынке. При этом мы сделали оговорку о том, что на определенном этапе политическая целесообразность может перевесить для Белоруссии экономическую. Увы, похоже, этот негативный сценарий становится рабочим.

В рамках своего турне Госсекретарь США Майк Помпео посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и направляется в Узбекистан. В Минске Помпео, к слову, бывший глава ЦРУ, пообещал президенту Лукашенко на 100% обеспечить его страну американской нефтью. Несколькими днями ранее в далекой Великобритании в Оксфорде экс-посол Соединенного Королевства в России Родерик Лайн прокомментировал конфликт между Россией и Белоруссией и дал по нему неблагоприятный для нас прогноз:

По моим прогнозам, в ближайшие годы этот вопрос будет возникать. Как случилось на Украине и в Грузии… Будущее союзного государства нереалистично, так как это не воля белорусов. Они независимы, и они хотят остаться независимыми.

Итак, можно констатировать факт, что англосаксы готовы вмешаться в «нефтяную войну» Минска и Москвы на стороне Лукашенко. Майк Помпео даже пообещал вернуть в Белоруссию американское посольство. Сенатор Пушков так прокомментировал это заявление:

Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» (Виктора) Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль.

Дело отчетливо запахло керосином. Налицо первый шаг к «украинскому сценарию» в Белоруссии. Далее начнется пропаганда «западных ценностей», обещания иностранных инвестиций и модернизации, светлого будущего и кружевных трусиков для белорусов. На американские деньги с помощью СМИ будет активно раскручиваться местная оппозиция. А там и до Майдана рукой подать. Президент Лукашенко может наивно считать, что в состоянии удержать ситуацию под контролем, балансируя на противоречиях между Западом и Россией. Проблема в том, что он человек уже не молодой, да и переоценить свои возможности он может запросто.

О том, что победа в «нефтяной войне» над Белоруссией для России может быть пирровой, мы прямо предупреждали ранее. Так бывает, когда стратегические цели державы годами игнорируются, а после грубым и примитивным шантажом пытаются с наскока решить задачи сугубо тактические, игнорируя очевидный факт, что в конфликт может вмешаться третья недоброжелательная сила.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/168504.html

Источник: Теория элит

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