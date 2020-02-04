Белоруссия опровергла планы создания центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергает информацию о планах создания учебного центра НАТО в республике, сообщили в ведомстве.
Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что белорусское минобороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
«Распространяемая информация о ведущихся переговорах о создании учебного центра НАТО на территории Беларуси не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.
В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах. На прошлой неделе Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что РФ якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении республики. «Если РФ попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут», – сообщил тогда Лукашенко.
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