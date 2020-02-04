Женщина убила критиковавшего ее еду мужа

Женщина убила критиковавшего ее еду мужа

04.02.2020, 10:58, Новости дня

В Архангельской области женщина призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за «не того» блюда, информирует региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в минувшие выходные в Коряжме, сообщается на сайте СК. По данным следствия, 52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным.

Подозреваемая сообщила, что «супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора». Мужчина «ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь».

Гости вызвали скорую, однако мужчина умер до прибытия медиков.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Одессе женщина убила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь.



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