В РПЦ задумались о прекращении освящения оружия массового поражения

На сайте РПЦ опубликован проект, в котором говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей. В частности, речь идет об оружии неизбирательного действия и оружии массового поражения». По мнению авторов проекта, его использование не отражено в традиции православной церкви и «не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий», поэтому такие обряды должны быть исключены из пастырской практики.

При этом авторы инициативы считают уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни солдат.

В проекте отмечено, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой.

Проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» направляется в епархии РПЦ для получения отзывов. В дискуссии могут участвовать все желающие. Сбор отзывов продлится до 1 июня.

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