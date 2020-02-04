«Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

«Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

04.02.2020, 10:57, Новости дня

В китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пассажирам заявили, что мест на борту нет. На стойке регистрации им объяснили, что пустят только граждан России — около 10 человек. Издание отмечает, что не были допущены на борт около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран с билетами на рейс.

«Интерфакс» сообщает, что «Уральские авиалинии» имеют право перевозить чартерными рейсами из Китая только граждан России. В авиакомпании заявили, что граждане других стран могут обратиться в их службу поддержки и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

Накануне The Insider публиковал рассказ Дениса Билунова и его жены Юлиии Мазуровой, оказавшихся в январе недалеко от Уханя, — о том, как они выбирались из Китая через Вьетнам: Увидеть Китай и не умереть. Как российские туристы выбирались из страны после начала эпидемии.



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