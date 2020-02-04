«Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

В китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пассажирам заявили, что мест на борту нет. На стойке регистрации им объяснили, что пустят только граждан России — около 10 человек. Издание отмечает, что не были допущены на борт около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран с билетами на рейс.

«Интерфакс» сообщает, что «Уральские авиалинии» имеют право перевозить чартерными рейсами из Китая только граждан России. В авиакомпании заявили, что граждане других стран могут обратиться в их службу поддержки и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

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