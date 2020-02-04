Вика из «НеАнгелов» показала мускулистое тело в купальнике

Вика из «НеАнгелов» показала мускулистое тело в купальнике

04.02.2020, 10:54, Новости дня

Участница дуэта «НеАнгелы» Вика разместила в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав мускулистое тело.

На фото певица запечатлена в желто-оранжевом раздельном купальнике, позируя в саду.

«Руки работают, видят глаза. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела!» – написала она.

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Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела!!! * * * * * @luxsouthari

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы * . (@vikanablack) 3 Фев 2020 в 6:37 PST

«Видно, что впахиваешь в зале», – написал пользователь _.ingvar._.

«Это правда! Люблю спорт», – ответила Вика.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Обладательница тембра голоса контральто.

Группа «НеАнгелы» была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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