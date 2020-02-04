Посол Франции в Украине: Сегодня мы не видим формата, в котором можно результативно обсуждать вопрос возвращения Крыма

Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине. Об этом в интервью «Громадському», обнародованном 3 февраля, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«В этом вопросе мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст – наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль», – отметил посол.

Он подчеркнул, что власти Франции считают, что в начале нужно разобраться с первой составляющей – с конфликтом на Донбассе, в котором гибнут люди.

«Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», – добавил де Понсен.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На последнем саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря 2019 года в Париже, Крым не обсуждался, потому что нормандский формат изначально был посвящен войне на Донбассе, заявил член украинской делегации на переговорах юрист Алексей Резников.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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