В правительстве разобрались с платежками женщины, которой депутат советовал продать собаку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией вокруг пенсионерки Любови Колючей, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтоб заплатить коммунальные платежи. Об этом 3 февраля в эфире телеканала ICTV сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Видео размещено на YouTube-канале Свобода слова на ICTV.

«Сегодня мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 тыс. 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги», — отметила она.

31 января во время эфира на телеканале «112 Украина», рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат Брагарь сказал: «Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…»

Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова: «Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни».

Идею нардепа высмеяли в соцсетях, в НАК «Нафтогаз» объяснили, кто имеет право на субсидию.

Журналисты нашли ту самую пенсионерку — Любовь Колючую из села Аджамка в Кировоградской области. Женщина сообщила, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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