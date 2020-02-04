По техническим причинам… Результаты демократических кокусов в Айове задерживаются

Кокусы в Айове, первая проверка способностей демократических кандидатов в президенты противостоять президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре, зашли в неловкий тупик.

Спустя несколько часов после их окончания Демократическая партия в этом штате так и не смогла сообщить ни одного результата голосования.

Представители партии в штате объяснили задержку «проблемой с передачей результатов», подчеркнув при этом, что специальное приложение, через которое официальные лица на участках должны были загружать результаты, не было взломано.

«Исходные данные и бумажные протоколы в порядке. Просто требуется время, чтобы передать результаты дальше», – заявила директор партии по коммуникациям Мэнди Макклер.

После того как наступил уже вторник, а результатов до сих пор не было, кандидатам практически не оставалось ничего иного кроме как появиться перед своими ликующими сторонниками и изображать оптимизм на фоне неопределенности.

Партия заявила, что проблема не является результатом «хакерской атаки или вмешательства».

Представители демократов пообещали, что результаты голосования будут обнародованы позднее во вторник, но не сказали, когда именно.

Это заявление было сделано после того как десятки тысяч избирателей провели несколько часов, пытаясь сделать выбор из числа примерно дюжины кандидатов, которые потратили значительную часть последнего года на усилия с целью победить в первом голосующем штате, а затем бросить вызов президенту Дональду Трампу осенью.

Конфуз позволил каждому кандидату заявить об успехах, хотя отделение партии в штате не объявило ни одного результата, когда понедельник сменился вторником.

«Судя по всему, это будет долгая ночь, но мы чувствуем себя хорошо», – заявил бывший вице-президент Джо Байден, предположив, что окончательные результаты окажутся «близкими».

«Мы готовы к долгому пути», – добавил он.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс сказал, что у него есть ощущение, что он покажет «очень хорошие результаты в Айове», как только они будут опубликованы.

«Сегодняшний день знаменует начало конца для Дональда Трампа», – предсказал он.

Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич сделал самое бесспорное заявление.

«Мы все еще не знаем всех результатов, но мы знаем, что, в конце концов, Айова, ты потрясла страну, – сказал он. – По всем признакам, мы переходим в Нью-Гэмпшир победителями».

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