Опубликовано фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Опубликовано фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

04.02.2020, 10:51, Новости дня

Следственный комитет РФ опубликовал фотографию украинского полковника, которого разыскивают за причастность к артиллерийскому обстрелу в конце мая 2015 года донецкой Горловки.

«Лица, привлекаемые к ответственности, – командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», – сообщается на официальном канале СК в YouTube. 

По данным ведомства, военный причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». В 2018 году он был объявлен в международный розыск.

Во время обстрела Горловки пострадала многодетная семья Тув. Погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства лишилась руки.

Ранее СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.

В ноябре в РФ было предъявлено заочное обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне игрок амстердамского "Аякса" Квинси Промес получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов против "ПСВ" (1:0) из Эйндховена. В матче с "ПСВ" Квинси принес победу своей команды, забив на 35-й минуте, а в концовке первого тайма получил повреждение. Вместо него на поле появился Лассина Траоре. Как сообщает пресс-служба "Аякса", 28-летнему […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика