Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

04.02.2020, 10:51, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует 7 февраля встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Одновременно он заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился.

Глава Госдепа Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США. 



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