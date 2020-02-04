Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует 7 февраля встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.
Одновременно он заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился.
Глава Госдепа Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США.
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