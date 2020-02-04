Илон Маск напуган «жадностью» 5G-сетей

Илон Маск опроверг заявления некоторых экспертов об опасности для здоровья людей сетей пятого поколения. Однако американского миллиардера беспокоит «жадность» 5G-технологий.

Распространение сетей передового поколения по миру происходит очень быстро, и они стремительно и «жадно» захватывают свободные частоты. Об этом Маск заявил, отвечая на вопросы подписчиков его Twitter-аккаунта. Потенциальную опасность для здоровья 5G-сети, воздействуя на организм посредством высоких частот и радиации, как утверждают некоторые эксперты, сети не представляют.



На сегодняшний день ни одно масштабное исследование не нашло доказательств отрицательного влияния на организм сетей пятого поколения, хотя такие заявления давно муссируются прессой. Жители отдельных стран даже устраивают протесты против внедрения 5G-технологий. Однако во многих государствах сети, пугающие Маска «жадностью», уже активно используются. В РФ инновацией уже пользуется население некоторых районов Санкт-Петербурга и Москвы, информирует «Слово и Дело».

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