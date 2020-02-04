«Жизнь в селе и псориаз»: Сати Казанова рассказала о вещах, которых стыдилась

«Жизнь в селе и псориаз»: Сати Казанова рассказала о вещах, которых стыдилась

04.02.2020, 10:47, Разное

Сати Казанова поделилась с поклонниками своими чувствами. Оказалось, звезда в детстве стыдилась псориаза и жизни в селе, среди огородов и домашнего скота.
На странице своего аккаунта в соцсети Instagram певица поделилась мыслями о стыде, который иногда испытывает каждый человек. Так, в свое время Сати Казанова стеснялась того, что ей приходится жить вдалеке от города, в сельской местности. Все детство будущей звезды прошло в Кабардино-Балкарии, у родни было много коров, коз и другой живности. Сейчас артистка совсем иначе относится к этому, и, по ее признанию, многое отдала бы за хотя бы один день детства в селе.

Также с раннего возраста девушка страдает псориазом, что раньше было причиной психологического дискомфорта. В настоящее время Казанова перестала беспокоиться из-за недуга, научившись жить с этим. Также некоторое время после переезда в столицу, уже в составе группы «Фабрика» начинающая певица чувствовала себя неловко из-за кавказского акцента.

Сейчас же все былые тревоги давно минули, и каждую свою особенность звезда считает изюминкой. По мнению исполнительницы, стыд является разрушительным чувством, которое мешает развиваться как в личном плане, так и в творчестве, потому все подобные страхи необходимо преодолевать, не поддаваясь «тараканам в голове».



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