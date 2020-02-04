Мила Йовович поделилась новыми семейными фото с новорожденной дочерью

Милла Йовович в Instagram-профиле обнародовала новые фотографии, где запечатлены все члены ее семьи, включая рожденную 02.02.2020 малышку. Кроме того, актриса показала, как кормит дочь грудью, и объяснила происхождение ее имени.

По словам кинозвезды, девочке долго выбирали имя на семейном совете. Свои варианты предлагали и муж знаменитости Пол Андерсон, и ее мать Галина Логинова, и старшая дочь Эвер, и сама актриса. Родственники долго спорили, но пришли к компромиссу – дали малышке сразу все предложенные имена. В итоге новорожденную назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон, чтобы девочка в будущем могла выбрать себе наиболее подходящее. Первое имя имеет валийское происхождение и в переводе означает «олененок».



Все члены семьи очень рады рождению малышки, с удовольствием с ней возятся и фотографируются. Третьего ребенка Йовович и ее супруг не планировали. Знаменитость забеременела после выкидыша, спровоцировавшего развитие у нее тяжелой депрессии. Свое «интересное положение» 44-летняя звезда Голливуда не скрывала и теперь вместе со всеми радуется пополнению в семье. Многодетная мать кормит дочь грудью, что продемонстрировала на новом фото, а также показала другие кадры с новорожденной.

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