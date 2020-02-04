Помогавшего «косить» от армии уролога оштрафовали на 3 миллиона рублей

Красноярского уролога признали виновным в получении взятки за постановку ложного диагноза. Таким образом медик помог одному из призывников уклониться от службы в армии, сообщает Национальная служба новостей.
По версии правоохранителей, за свою работу врач получил 50 тысяч рублей. За это суд выписал ему штраф в размере трех миллионов рублей и вынес запрет на право заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Как передает РИА «ФАН», уролог пытался обжаловать приговор, но суд оставил решение в силе.
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