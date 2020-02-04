Зеленский вмешался в историю женщины, которой советовали продать пса для оплаты ЖКХ

Зеленский вмешался в историю женщины, которой советовали продать пса для оплаты ЖКХ

04.02.2020, 10:37, Новости дня

В кабинете министров Украины посчитали платежки за газ и электроэнергию пенсионерки, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар советовал «продать элитную собаку», чтобы оплатить коммунальные услуги.

Заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив извинилась за поведение Брагара и сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил кабмину разобраться в ситуации, передает «Украинская правда».

По ее словам, офис президента получил информацию, что семья с начала отопительного сезона получает субсидию на газ и свет в размере 3,5 тыс. гривен (около 140 долларов), что «в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги». 

Ковалив отметила, что расходы на коммунальные услуги в размере 300-350 грн «пример того, что субсидия помогает экономить средства».

Также она добавила, что «задача власти – уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у этой пенсионерки». Планируется это делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

Напомним, ранее в прямом эфире пожилая женщина спросила у Брагаря, как можно прожить на пенсию в 80 долларов, когда все деньги уходят на оплату услуг ЖКХ. На что депутат ответил: «Продайте собаку элитной породы и оплатите коммуналку». 

Позже Брагарь отметил свое высказывание и добавил, что он совсем недавно в политике, а потому не научился отвечать на такие «чувствительные вопросы».

В январе Нафтогаз предупредил о возможности отключения отопления в 30 городах Украины.



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