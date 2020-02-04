Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

04.02.2020, 10:37, Новости дня

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале, информирует министерство здравоохранения страны.

В сообщении министерства указывается, что «девять человек, прибывшие в воскресенье из Китая (на борту французского лайнера, который эвакуировал граждан Евросоюза), прошли детальное обследование в военном госпитале Недер-Овер-Хембек», передает ТАСС.

У одного из них «тесты выявили заражение коронавирусом».

Тем временем в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказывал, что тормозит создание вакцины против коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, откуда берутся смертельные вирусы.



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