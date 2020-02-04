«Не будьте такими токсичными!»: Анастасия Макеева засветила упругие ягодицы на пляжном фото

Анастасия Макеева в новой Instagram-публикации призвала людей «быть не такими токсичными», тогда и жизнь начнет «улыбаться». К посту актриса добавила пикантное пляжное фото, засветив на нем упругие ягодицы.

В кадре знаменитость позирует, лежа на песке и протягивая к зрителю руку. Макеева облачена в купальник-бикини ярко-оранжевого цвета, не скрывающий ее идеальную фигуру и подтянутые ягодицы, на что особое внимание обратили поклонники.



Предвидя комментарии к пикантному снимку, звезда обратилась к хейтерам. «Каждое «никто» норовит мне дать совет. Как жить! Когда родить! Что надеть! Куда сходить! Хочется сказать, идите в сад, господа «никто», кому нужно ваше ничтожное мнение!» — написала Макеева. Актриса посоветовала людям быть не такими «токсичными», чтобы жизнь им начала улыбаться.

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