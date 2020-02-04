Минздрав нашел место карантина для россиян, эвакуированных из Китая

В РФ определено место, куда будут эвакуироваться из Китая россияне и граждане других государств. При этом в Минздраве РФ не уточняют, где именно находится это место.
Заместитель министра Сергей Краевой сообщил, что во вторник туда будут направлены специалисты — врачи-инфекционисты, эпидемиолог, реаниматолог для проведения занятий с медицинским персоналом. Сейчас определяется число граждан, которые проживают или временно находятся в КНР. По словам Краевого, это не только граждане России, есть граждане Белоруссии, Армении, Таджикистана, Украины.
Также проводятся вебинары с врачами в регионах по вопросам диагностики, лечения и реабилитации пациентов с коронавирусом 2019-nCoV, передает "Интерфакс".
Минздрав РФ организовал горячую линию по вопросам коронавируса. Телефон — 8-800-200-0-200.
По последним данным, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысячи. Помимо Китая инфицированные есть уже в Австралии, Германии, Индии, Италии, Канаде, США, Таиланде, Финляндии, Франции и других странах.
В РФ выявлено два случая заболевания выявлены в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вспомнился бородатый анекдот про партсъезд, на котором Сталин предложил перекрасить Кремль в зеленый цвет и арестовать всех делегатов съезда. — Почему в зеленый? — раздался вопрос из зала. — Я не сомневался, что по первому вопросу возражений не будет – произнес Сталин. А вспомнился этот анекдот, когда прочитал про опрос ВЦИОМ, который зафиксировал, что 91% респондентов […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Некрасивых никто никогда не полюбит / 24 января
- Манукян назвал участие Пугачевой в старых новогодних шоу «спасением от старости» / 17 декабря
- Коллекционер Роб Ваненчак нашел неизданный картридж с редким прототипом игры для Atari 2600 / 9 января
- В Болгарии очевидцы запечатлели на камеру светящийся внеземной объект над Черным морем / 21 декабря
- Шнуров о ребенке от молодой жены / 6 декабря
- Мнение: Cын представителя главы Чечни в Волгоградской области кинул в толпу 200 тысяч / 6 января
- Камера сняла падение метеорита на Урале / 1 февраля
- Как бег на дорожке: Зеленский поделился тонкостями диалога с Путиным по Донбассу / 2 декабря