«Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso». Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

видео
Видео: Alfonso Oliver Official / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В ноябре 2019 года спортсмен обращался за денежной помощью к депутату Госдумы. Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов стал курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге. Жители Екатеринбурга рассказали, что видели 31-летнего спортсмена в ТРЦ «Гринвич», где он забирал заказ на доставку и был одет в фирменные цвета «Яндекс.Еды». В соцсетях также опубликовали несколько роликов […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Только что проснулась от лучшего сна». Актриса сериала «Друзья» Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом / 3 января
- Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10 / 8 декабря
- Россиян призвали не носить медицинские маски на улице / 31 января
- Школьник Чаленко из Прилук умер вследствие открытой черепно-мозговой травмы и повреждения мозга – полиция / 4 декабря
- Представлен безопасный для здоровых клеток способ борьбы с раком почек / 19 января
- Названа дата первого в 2020 году космического старта в России / 22 января
- Съемки в нежелательной спальне / 20 января
- Подозреваемых в крупном хищении при строительстве порта в Пионерском доставили в Петербург / 4 декабря