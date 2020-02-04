«Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso». Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

«Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso». Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

04.02.2020, 10:30, Новости дня

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Видео: Alfonso Oliver Official / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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