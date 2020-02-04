Дерзкое ограбление магазина в Новороссийске попало на видео

В Новороссийске два налетчика дерзко ограбили круглосуточный магазин. Нападению подверглась сотрудница торгового заведения — преступник отвлек ее внимание и повалил на пол коротким приемом.
Воспользовавшись моментом, второй мужчина обчистил кассу. Как только женщина смогла подняться на ноги, налетчики скрылись.
В региональном отделении МВД рассказали изданию "Новороссийский рабочий", что в настоящее время полицейские занимаются раскрытием ограбления магазина. О количестве похищенных средств и состоянии продавщицы, подвергнувшейся нападению, не сообщается.
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