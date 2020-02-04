Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

04.02.2020, 10:30, Разное

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка и посетила проект «Модный приговор» для корректировки своего стиля. Весной 2018 года она родила дочь Веронику, однако теперь готовится к расставанию с возлюбленным ради поиска более близкого по духу человека.
«Очень колкий характер у меня! Вдобавок, я старше, значительно опытнее. Есть желание, чтобы мой житель играл в такой же песочнице, как я, помнил аналогичные игрушки. Не хочу, чтобы меня пытались переделать. Современная ситуация в мире очень подходит для сильных женщин! Мужей перевариваю легко и очень быстро. Наиболее интересное в моей жизни — это я», — объяснила Зейналова причину расставания с отцом второго ребёнка.

В проекте «Модный приговор» коллеги раскритиковали стиль телеведущей. Она отреагировала на это достаточно резко, однако затем выразила им благодарность за опыт по изменению привычного образа.



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