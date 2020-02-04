Умер легендарный хоккеист «Торпедо» и сборной СССР Александр Скворцов

Легендарный нападающий хоккейного клуба "Торпедо", трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Скворцов ушел из жизни в возрасте 65 лет.

"Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру. На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах", – говорится на официальном сайте "Торпедо".

В возрасте 65 лет ушёл из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории "Торпедо" и всего советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член Правления нашего клуба Александр Викентьевич Скворцов. https://t.co/5D36fJ2cto pic.twitter.com/Dwqk1Ii7eU

— HC Torpedo (@torpedonn) February 4, 2020

Скворцов – олимпийский чемпион (1984 год), серебряный призер Олимпиады (1980), трехкратный чемпион мира (1979, 1981, 1983), четырехкратный чемпион Европы (1979, 1981, 1983, 1985). В чемпионате СССР принял участие в 619 играх, в которых забросил 255 шайб.

По окончании игровой карьеры Александр Викентьевич занимался тренерской деятельностью в отечественных и зарубежных клубах, передавал свой опыт воспитанникам торпедовской СДЮШОР и входил в состав Правления "Торпедо".

Источник: Вести

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