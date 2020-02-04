Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальную программу с ее дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения русской певице Любови Успенской за то, что на телеканал НТВ была приглашена ее дочь Татьяна Плаксина. В эфире наследница «королевы русского шансона» обвиняла свою маму в издевательствах, однако причиной такого недовольства являлось ее нарушенное психическое здоровье.

Сама Лера Кудрявцева призналась, что о том, кто будет гостьей в ее передаче, узнала за пять минут до начала записи. На почве этого у телеведущей и продюсера программы часто возникают разногласия, поскольку Лера Кудрявцева не всегда соглашается беседовать с определенными гостями. В этот раз в студию пришла Татьяна Плаксина, которая, по мнению Любови Успенской, опозорила ее на всю страну.

Певица отметила, что злобы на Леру Кудрявцеву не держит, а вот руководителям программы, которые ради рейтинга пошли на такую подлость, придется ответить. Любовь Успенская готовится подать иск в суд, где ее будет представлять адвокат Александр Бенхин. Кроме того, она намерена добиться проведения повторной медицинской экспертизы, результаты которой должны показать, что ее дочь не может отвечать за свои слова. Исполнительница надеется, ей удастся отсудить у организаторов программы не менее полумиллиона долларов за клевету.

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