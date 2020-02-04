Гарик Харламов показал редкий кадр со своей матерью и поздравил её с днём рождения

Гарик Харламов разместил в Instagram редкий кадр, на котором запечатлён в компании собственной матери. Комик поздравил её с днём рождения, а поскольку он редко показывает поклонникам семейные фото, появление такого снимка привлекло много внимания со стороны пользователей сервиса.

Публикация сделана в честь для рождения матери Гарика Харламова. Поздравление юморист сделал довольно коротким. «Мамуля, поздравляю с днём рождения!» — написал Харламов и добавил, что безмерно любит её. В завершении комик указал, что родительница и так знает всё о глубине его уважения, поэтому писать в Instagram об этом смысла нет.

Большая часть подписчиков оказались в восторге, а также присоединились к поздравлению. Комментаторы оставили множество комплиментов и пожеланий матери юмориста.

Семейные фото появляются на странице Гарика Харламова достаточно редко, поскольку в основном он размещает небольшие наработки сатирического направления. К примеру, за последнее время можно было увидеть пародии на Алексея Панина и Ларису Гузееву. Актёр после этого даже угрожал юмористу неким разоблачением.

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