Коронавирус «отменил» презентации Honor и Xiaomi

Коронавирус «отменил» презентации Honor и Xiaomi

04.02.2020, 10:30, Новости дня

Вспышка коронавируса в Китае заставляет ведущих производителей смартфонов менять свои планы. На смену масштабным мероприятиям с тысячами приглашённых гостей придут онлайн-трансляции — так и безопаснее, и дешевле.

Представитель принадлежащего Huawei бренда Honor заявил, что первая в 2020-м году презентация новинок будет проведена в онлайне. Об этом сообщает Gizmochina.com. Ранее компания всегда приглашала на ивенты в Китае и по всему миру тысячи журналистов, блогеров и партнёров.

В Xiaomi пока официально ничего не объявляли, однако осведомлённые источники уже пишут в социальных медиа о планах не проводить презентацию линейки новейших флагманских смартфонов Mi 10 в традиционном формате.

Ранее ожидалось, что новинки покажут в один день с новыми флагманами Samsung — 11 февраля. Теперь сообщается о переносе мероприятия на два дня — на 13 февраля — и замене его на онлайн-трансляцию. При этом официальный анонс новых флагманов Xiaomi может состояться даже раньше, 7 февраля.

Ранее Xiaomi объявила о временном закрытии всех розничных магазинов в Китае — на время эпидемии коронавируса принято решение ограничиться онлайновыми продажами. Кроме того, многие фабрики производителей электроники продлили каникулы по случаю китайского Нового года, из-за чего уже в ближайшие недели наиболее востребованные смартфоны могут оказаться у российских продавцов в дефиците.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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