Елена Малышева в День борьбы с раком назвала способы снизить риск его развития

Елена Малышева в День борьбы с раком назвала способы снизить риск его развития

04.02.2020, 10:30, Разное

Елена Малышева постом в Instagram-аккаунте напомнила, что 4 февраля считается Всемирным днем борьбы против рака. Медицинский эксперт и телеведущая назвала способы, помогающие значительно снизить риск развития онкологии.
Прежде всего, Малышева советует избегать вредных привычек – курения и злоупотребления спиртными напитками. Не секрет, что вред организму приносят как большие дозы алкоголя, так и любые виды табака. Знаменитость рекомендует защищать тело от чрезмерного воздействия солнечных лучей, обеспечить себе здоровое питание и регулярные физические нагрузки.


Женщины могут снизить риск возникновения рака молочных желез, вскармливая ребенка грудью. Необходимо делать детям прививки от вируса папилломы и гепатита. Кроме того, важным способом уберечься от тяжелых форм онкологии, по мнению Малышевой, является участие в скринах рака.



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