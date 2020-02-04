Елена Малышева в День борьбы с раком назвала способы снизить риск его развития

Елена Малышева постом в Instagram-аккаунте напомнила, что 4 февраля считается Всемирным днем борьбы против рака. Медицинский эксперт и телеведущая назвала способы, помогающие значительно снизить риск развития онкологии.
Прежде всего, Малышева советует избегать вредных привычек – курения и злоупотребления спиртными напитками. Не секрет, что вред организму приносят как большие дозы алкоголя, так и любые виды табака. Знаменитость рекомендует защищать тело от чрезмерного воздействия солнечных лучей, обеспечить себе здоровое питание и регулярные физические нагрузки.
Женщины могут снизить риск возникновения рака молочных желез, вскармливая ребенка грудью. Необходимо делать детям прививки от вируса папилломы и гепатита. Кроме того, важным способом уберечься от тяжелых форм онкологии, по мнению Малышевой, является участие в скринах рака.
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