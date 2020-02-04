ФАС в Забайкалье организовало мониторинг цен на медицинские маски

ФАС в Забайкалье организовало мониторинг цен на медицинские маски

04.02.2020, 10:30, Новости дня

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Забайкальскому краю, расположенному рядом с российско-китайской границей, организовало мониторинг цен на медицинские маски, сообщается на сайте ведомства.

Ранее власти региона сообщали, что крае наблюдается ажиотажный спрос на медицинские маски среди населения, а их стоимость выросла в 10 раз, после этого правительство Забайкалья обратилось к ФАС с просьбой организовать контроль.

"Организован мониторинг изменения после 1 января 2020 года в розничной сети цен на средства индивидуальной защиты, медицинские маски. При наличии информации о росте цен и дефиците масок будут проводиться проверки в первоочередном порядке по каждому факту. В случае выявления экономически необоснованного роста цен будут возбуждаться дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, виновные будут привлекаться к административной ответственности", — отмечается в сообщении ФАС.

Масочный режим в Забайкалье введен в торговых центрах и заведениях общественного питания. В настоящее время региональное правительство совместно с аптечными сетями решает вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с возросшим спросом.

"У нас есть сведения о десятикратном подорожании масок — с 1 до 10 рублей. Есть сведения о том, что граждане одновременно приобретали до 5 тысяч масок, — сказала на брифинге во вторник зампредседателя регионального кабмина Аягма Ванчикова. — Несмотря на некоторый дефицит масок в аптечных сетях, учреждения здравоохранения Забайкальского края обеспечены ими на 140%. Все больницы региона также обеспечены необходимыми лекарственными препаратами".

Источник: Вести



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