В Минздраве рассказали, что тормозит создание вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против коронавиурса осложняется тем, что у РФ до сих пор нет штамма этого вируса, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
«Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев – от двух до пяти. … Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», – сказал он, передает ТАСС.
Краевой уточнил, что выделить штамм коронавируса у зараженных пациентов, находящихся в России, пока не удалось.
В то же время в Минздраве добавили, что РФ готовится к возможному распространению коронавирусной инфекции. Краевой добавил, что в РФ на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок.
«Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты, – это маски, халаты, лекарственные препараты. И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов», – сказал он.
Тем временем российскую систему диагностики коронавируса решили использовать в Ухане.
Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Разработка вакцины против коронавиурса осложняется тем, что у РФ до сих пор нет штамма этого вируса, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. «Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев – от двух до пяти. … Но чтобы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты заявили, что исчезнувшая из базы лаборатории информация подлежит восстановлению / 5 декабря
- Луценко об обмене удерживаемыми лицами: Ненаказанное зло регенерируется / 28 декабря
- Противовоспалительные препараты вредны при переломах / 29 января
- Коллекторам разрешат скрывать свои полные имена и работать под цифровыми псевдонимами / 4 февраля
- Путин заявил о невозможности иностранного гражданства у губернаторов и министров / 15 января
- Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным днем уже в 2020 году / 24 декабря
- Автоновости: Кроссовер Geely Coolray для России: локализация и 150-сильный двигатель / 2 декабря
- Коронавирус: Главное на 2 февраля / 2 февраля