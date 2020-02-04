В Минздраве рассказали, что тормозит создание вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против коронавиурса осложняется тем, что у РФ до сих пор нет штамма этого вируса, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

«Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев – от двух до пяти. … Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», – сказал он, передает ТАСС.

Краевой уточнил, что выделить штамм коронавируса у зараженных пациентов, находящихся в России, пока не удалось.

В то же время в Минздраве добавили, что РФ готовится к возможному распространению коронавирусной инфекции. Краевой добавил, что в РФ на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок.

«Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты, – это маски, халаты, лекарственные препараты. И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов», – сказал он.

Тем временем российскую систему диагностики коронавируса решили использовать в Ухане.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы.





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