Леди Гага рассекретила имя своего нового возлюбленного-миллионера

Леди Гага рассекретила имя своего нового возлюбленного-миллионера

04.02.2020, 10:21, Разное

Леди Гага перестала скрывать от поклонников имя своего нового избранника. Возлюбленным эпатажной знаменитости стал 33-летний миллионер Майкл Полански.
Совместное фото пары появилось в Instagram-аккаунте Леди Гаги. Певица сидит на коленях бойфренда, который смотрит на нее взглядом, выражающим нежность и любовь. «Нам было весело в Майами», — подписала кадр мировая знаменитость. Артистка добавила, что любит всех своих «маленьких монстров и фанатов»: «Вы лучшие!»

Накануне Леди Гагу и Полански видели на Суперкубке в Майями. Пара, как утверждают очевидцы, ничуть не смущаясь, обнималась и периодически целовалась на публике.


Отметим, певицу долгое время называли «разлучницей», разбившей союз Ирины Шейк и Брэдли Купера. Артистка в ответ на это назвала их с коллегой по фильму «Звезда родилась» отношения шуткой. После этого появилось сообщение о помолвке Леди Гаги с Кристианом Карино, ее менеджером, но вскоре знаменитость отменила ее, не объяснив причину. Теперь, уверены фанаты, роман их кумира с миллионером дойдет до логического завершения – свадьбы.



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Последнее: Леди Гага перестала скрывать от поклонников имя своего нового избранника. Возлюбленным эпатажной знаменитости стал 33-летний миллионер Майкл Полански. Совместное фото пары появилось в Instagram-аккаунте Леди Гаги. Певица сидит на коленях бойфренда, который смотрит на нее взглядом, выражающим нежность и любовь. «Нам было весело в Майами», — подписала кадр мировая знаменитость. Артистка добавила, что любит всех […]

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