Мать Прохора Шаляпина показала его 40-летнюю любовницу-миллионершу

Мать Прохора Шаляпина продемонстрировала его любовницу-миллионершу возрастом 40 лет. Музыкант проводит время в компании новой спутницы за рубежом.

Мать исполнителя Елена Колесникова на странице Instagram разместила фото сына с его новой возлюбленной. На снимке исполнитель запечатлён в компании новой миллионерши из Канады на кровати в номере люкс. Музыкант делал селфи с женщиной примерно 40-летнего возраста. Как стало известно, исполнитель порядка месяца назад оставил территорию РФ и в настоящее время продолжает длительное путешествие. На текущий момент он пребывает на территории Маврикии.

О спутнице Шаляпина известно мало. В частности, её зовут Татьяна. Многие годы назад она отправилась жить в Канаду, где имеет 2 дома. В качестве транспортного средства избранница артиста использует авто стоимостью $300 тысяч. Общее состояние спутницы Шаляпина оценивается в $35 млн. Сам Прохор Шаляпин фото с новой возлюбленной в интернете не публикует. Как предполагают фанаты, об этом его могла просить сама миллионерша.

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